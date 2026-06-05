El presidente de Bolivia no descarta hacer uso del estado de excepción en medio de los bloqueos y protestas

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha vuelto a defender este viernes el diálogo para poner fin a los bloqueos y protestas extendidos en el país desde hace más de un mes, si bien en esta ocasión no ha descartado hacer uso del estado de excepción, mientras avanza la tramitación de un proyecto de ley en torno a esta norma.

"Lo único que puedo decir es que con el ministro de Defensa y el de Gobierno veremos el siguiente paso", ha señalado al ser preguntado sobre las próximas medidas que tomará su Ejecutivo tras un mes de bloqueos en protesta por sus políticas y con más de una decena de fallecidos por los efectos de los cortes en las rutas.

El mandatario ha hecho estas declaraciones en el municipio de Carreras, al sur de La Paz, donde unidades de la Policía y el Ejército han llevado a cabo un operativo para desbloquear la ruta de Río Abajo, una de las principales vías de abastecimiento para la capital, según recoge el diario 'El Deber', que ha precisado que se ha llevado a cabo sin enfrentamientos.

Paz ha asegurado una vez más que su Gobierno está "priorizando la acción humanitaria, la acción del encuentro y la acción del diálogo", si bien ha aludido a la Carta Magna y el proyecto de ley de Regulación de Estados de Excepción --que será debatido este sábado en comisión y posteriormente en el pleno del Parlamento-- al defender que el Estado puede hacer uso de ciertas herramientas para garantizar el orden y proteger a la población. "El Senado ha generado un marco legal para las Fuerzas Armadas. Ese marco legal se tiene que debatir en la Cámara de Diputados. El estado de excepción es una acción que permite la Constitución", ha manifestado.

Esta miércoles, el Gobierno nombró a Ernesto Justiniano, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, nuevo titular de la cartera de Defensa, tras la renuncia al cargo, días antes, de Marcelo Salinas.

A esta dimisión se suma la de Beatriz García y Edgar Morales, ministros de Educación y Trabajo, respectivamente, en medio de la crisis política y social en que se ha sumido el país andino por cuenta de las protestas y bloqueos que urgen la salida del presidente Rodrigo Paz.