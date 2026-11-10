El presidente de Camerún fija el 7 de febrero de 2027 como fecha de las legislativas y las municipales

Archivo - El presidente de Camerún, Paul Biya, en un acto en China en 2018 (archivo) - Ju Peng / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Camerún, Paul Biya, ha aprobado un decreto fijando el 7 de febrero de 2027 como fecha para las próximas elecciones legislativas y municipales, tras más de dos años de prórroga de sus mandatos por sucesivos aplazamientos de los comicios.

El decreto, publicado por la Presidencia de Camerún a través de sus redes sociales, afirma que "el cuerpo electoral está convocado el domingo 7 de febrero de 2027 para proceder con la elección de los diputados de la Asamblea Nacional y los consejeros municipales".

"El escrutinio arrancará a las 8.00 horas y se cerrará a las 18.00 horas", recoge el texto, que será publicado "según los procedimientos de urgencia" a través del 'Diario Oficial', tanto en francés como en inglés.

Las autoridades camerunesas habían aplazado en dos ocasiones estas elecciones, provocando la extensión del mandato de los parlamentarios hasta el 20 de diciembre y de los consejeros municipales hasta el 28 de febrero de 2027, a la espera de una remodelación gubernamental que incluya el nombramiento de un nuevo vicepresidente, tras la inclusión del cargo en una reforma constitucional aprobada en abril.

Biya, que rige los destinos del país desde 1982 y es el jefe de Estado de más edad del mundo con 93 años, obtuvo la reelección en las presidenciales celebradas en octubre de 2025, en las que el principal opositor, Issa Tchiroma Bakary, se ha negado a reconocer los resultados afirmando que él es el verdadero ganador en las urnas.

La salud del mandatario, que regresó a finales de agosto al país tras más de dos meses en Suiza, ha sido foco de las críticas de la oposición, si bien las autoridades han prohibido el debate público sobre este tema a raíz de los rumores difundidos en 2024 sobre su posible fallecimiento.

A ello se suma la decisión de las autoridades de suspender en octubre el Frente de Salvación Nacional de Camerún (FSN) de Bakary, quien marchó al exilio en Gambia tras afirmar que era el verdadero vencedor de los comicios, en medio de lo que activistas y opositores describen como un aumento de la represión y una reducción del espacio civil en el país africano.