El presidente de Congo se enfrentará a seis aspirantes en las elecciones del 15 de marzo

Archivo - El presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso, durante una visita oficial a Rusia en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso, hará frente a un total de seis candidatos en las elecciones presidenciales del 15 de marzo, según el listado definitivo publicado por la Dirección General de Asuntos Electorales (DGAE), una vez finalizado el plazo para la inscripción de aspirantes a la jefatura de Estado.

La ceremonia, que ha tenido lugar en presencia del ministro del Interior, Raymond Mboulou, ha permitido confirmar que Sassou-Nguesso, podrá aspirar a seguir al frente del país, que encabeza desde 1997 tras ocupar el cargo previamente entre 1979 y 1992, según ha informado el diario 'Les Echos du Congo Brazzaville'.

Las candidaturas, que aún deben ser confirmadas por el Tribunal Constitucional, no incluyen a aspirantes de los dos principales partidos opositores, la Unión Panafricana por la Democracia Social (UPADS) y la Unión de Demócratas Humanistas (UDH-Yuki), que han optado por boicotear el proceso en protesta contra las autoridades.

Los otros seis candidatos son Anguios Nganguia Engambé, Mabio Mavoungou Zinga, Vivien Romain Manangou, Dave Mafoula Uphreim, Joseph Kignoumbi-Kia Mboungou y Mélaine Destin Gavet Elengo, sin que ninguno de ellos sea considerado un rival de peso para Sassou-Nguesso, quien parte como claro favorito para hacerse con la victoria.

Las últimas elecciones --celebradas en 2021 y en las que el mandatario se impuso con cerca del 88,5% de los votos-- estuvieron igualmente marcadas por el boicot de la UPADS. En segundo lugar quedó Guy-Brice Parfait Kolélas, fallecido unas horas después del cierre de los colegios electorales.

La votación tuvo lugar después de las presidenciales de 2016, celebradas tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas.

El presidente, de 82 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de la victoria de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.