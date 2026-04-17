El presidente de Congo toma posesión para un nuevo mandato tras su aplastante victoria en las elecciones de marzo

El presidente de República del Congo, Denis Sassou Nguesso, durante su discurso de toma de posesión en abril de 2026 tras su victoria en las elecciones de marzo (archivo) - Europa Press/Contacto/Zheng Yangzi

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República del Congo, Dennis Sassou Nguesso, ha tomado posesión para un nuevo mandato al frente del país africano, que encabeza desde hace más de 40 años, después de su aplastante victoria en las elecciones celebradas en marzo, en las que se hizo con cerca del 95% de los votos.

"Ante la nación y el pueblo congoleño, yo, Denis Sassou Nguesso, presidente de la República, juro solemnemente respetar y hacer respetar la Constitución y defender la nación y la forma republicana del Estado", ha dicho el mandatario durante el acto oficial, en el que ha prometido también "garantizar la paz" y "la justicia para todos".

Asimismo, ha recalcado desde un estadio en Kintélé, al norte de la capital, Brazzaville, su agradecimiento al pueblo por "renovar su confianza en él", al tiempo que ha prometido trabajar durante este nuevo quinquenio "bajo el signo de la aceleración de la marcha hacia el desarrollo", con el objetivo de "modernizar el país".

El presidente ha subrayado además que trabajará para un Congo "unido, ambicioso, innovador y próspero", algo que se obtendrá a través de la movilización de "recursos financieros adicionales" para impulsar el desarrollo del país africano, "redinamizar la economía nacional", "priorizar la agricultura y la industria" y crear empleos", entre otras acciones.

Sassou Nguesso obtuvo el 94,82% de las papeletas en las elecciones de marzo, en las que se impuso a seis rivales de poco peso. Así, amplió incluso su margen de victoria respecto a los comicios de 2021, en los que recabó el 88,5% de los votos y que estuvieron marcados por la muerte horas después del cierre de los colegios electorales del opositor Guy-Brice Parfait Kolélas.

El país llevó a cabo una reforma de la Constitución hace cerca de una década para eliminar los límites de edad y de mandatos, que hubieran impedido a Sassou Nguesso concurrir a las urnas.

El presidente, de 82 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de la victoria de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.