El presidente de Corea del Sur comienza su primera visita a China en medio de nuevos ensayos norcoreanos

Archivo - Xi Jinping y Lee Jae Myung - Europa Press/Contacto/Apec 2025 Korea - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha llegado este domingo a Pekín en el comienzo de una visita oficial de cuatro días, la primera desde que asumió el cargo en junio y la primera de un mandatario surcoreano desde 2019 en medio de nuevos ensayos balísticos de Corea del Norte, estrecho aliado del gigante asiático.

Lee tiene previsto reunirse con residentes coreanos en China durante todo este domingo antes de la gran cumbre que mantendrá el lunes con el presidente chino, Xi Jinping, su segundo encuentro tras la reunión durante el pasado foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Gyeongju a principios de noviembre, cuando Xi visitó Corea del Sur por primera vez en once años.

En el encuentro, según fuentes de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap, el presidente surcoreano solicitará el apoyo de China para mejorar los tensos lazos con Pyongyang y avanzar en la desnuclearización de la península de Corea, una prioridad en la agenda de política exterior de su administración.

Ambas partes firmarán también más de 10 memorandos de entendimiento para la cooperación en diversas áreas, según su oficina.

Lee ha llegado poco después de que las autoridades de Japón hayan denunciado este domingo el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Corea del Norte, que habrían caído aproximadamente diez minutos después de su despegue, episodio que supondría el primer lanzamiento con armas nucleares del 2026 y que ha llevado al Gobierno nipón a presentar una "enérgica protesta" a Corea del Norte a través de su embajada en Pekín.