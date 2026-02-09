El presidente de Corea del Sur felicita a Takaichi tras la victoria de su partido en las legislativas en Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (d), y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung (i), durante una rueda de prensa conjunta después de su encuentro en la ciudad japonesa de Nara en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha felicitado este lunes a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias y ha expresado su deseo de que ambos países profundicen sus relaciones bilaterales a través de la "confianza".

"Felicito sinceramente a la primera ministra Takaichi por su victoria en las elecciones a la Cámara de Representantes", ha dicho Lee en un mensaje en redes sociales. "Espero que Japón siga prosperando bajo su liderazgo", ha indicado.

Asimismo, ha recalcado que la reunión mantenida entre ambos en Nara en enero permitió a ambos países "dar un poderoso paso hacia adelante de cara a los próximos 60 años". "Espero que Corea del Sur y Japón sigan expandiendo y profundizando sus relaciones a partir de la confianza y la amistad", ha explicado.

Lee ha expresado además su deseo de recibir a Takaichi en un "futuro próximo" en el marco de sus reuniones bilaterales, tras un primer encuentro en octubre de 2025 en Gyeonju, Corea del Sur, y la citada cumbre de Nara, en la que pactaron mejorar las relaciones en áreas de "futuro" como las cadenas de suministro y la inteligencia artificial.

El Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi logró una victoria aplastante en las legislativas y podrá no solo gobernar en solitario sino aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta o impulsar la reforma de la Constitución gracias a que controlará 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta o Parlamento nipón.

Takaichi consiguió así la 'supermayoría' a la que aspiraba con la convocatoria de elecciones anticipadas y un resultado récord mejorando incluso la histórica victoria del propio PLD de 1986, un resultado que da a la formación la presidencia de las 17 comisiones de la Cámara de Representantes y le permitirá poner en marcha una reforma constitucional, siempre con referéndum posterior, que podría poner fin al carácter pacifista y a las limitaciones militares previstas en la Carta Magna.