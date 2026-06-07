El presidente de Corea del Sur nomina a Han Seong Sook, exponente de la IT, para primera ministra del país

Archivo - Oficinas del gigante de Internet surcoreano Naver - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este domingo a la ministra de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) y figura destacada en el sector tecnológico del país, Han Seong Sook, como su elegida para desempeñar, de recibir la aprobación final del Parlamento, la Jefatura del Gobierno del país; la primera mujer en veinte años en convertirse en primera ministra surcoreana.

Han, de 59 años, es una de las caras más prominentes del país en el sector de nuevas tecnologías de la información como directora ejecutiva de Naver, el portal on-line más destacado de Corea del Sur. De hecho, en su anuncio oficial, el jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon Sik, ha dejado claro que Han tiene el encargo de asumir un mandato enfocado en una "transición trascendental hacia la inteligencia artificial".

El actual primer ministro, Kim Min Seok, tiene previsto renunciar a su cargo, supuestamente para postularse al liderazgo del gobernante Partido Demócrata (PD) en su convención de agosto o septiembre. En referencia al primer ministro saliente, el portavoz presidencial expresó el agradecimiento por su servicio en el cargo, sin mencionar planes de futuro en el comunicado publicado por la agencia oficial de noticias Yonhap.

Este lunes, Lee tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para conmemorar su primer año en el cargo y presentar su programa político para el segundo año de su mandato de cinco años, todo ello dentro de la nueva era política que comenzó hace año y medio, desde el cataclismo desatado por la fallida ley marcial decretada por el expresidente Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024.