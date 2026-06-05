El presidente de Corea del Sur participará en el G7 en Francia como líder invitado

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante un viaje oficial a Japón. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, participará en la cita de líderes del G7 que acoge Francia el próximo 15 al 17 de junio en Evian-les-Bains como invitado del grupo.

Según informa la agencia surcoreana Yonhap, citando a un asesor presidencial, Lee acudirá a la cita de los líderes mundiales en el marco de un viaje a Europa que incluirá visitas a Bélgica, Italia y El Vaticano.

El presidente surcoreano irá como invitado a este foro, que además de congregar a los líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, habitualmente abre sus reuniones a algún otro dirigente.

Aunque no está confirmado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mencionó recientemente que Washington esperaba la presencia del líder ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cita en Francia. También tiene representación en estas cumbres la Unión Europea.

La ciudad balneario a orillas del lago Lemán acoge la cita de los líderes de las principales potencias, una reunión en la que ya está confirmada la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump. Será su primer desplazamiento a Europa desde el lanzamiento en febrero de la ofensiva contra Irán junto a Israel y ante las tensiones con varios aliados europeos del bloque.