El presidente de Corea del Sur reitera que no buscará la reelección mediante una enmienda constitucional

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante un foro en la cumbre de la OTAN. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha descartado este viernes su reelección en el puesto, insistiendo en que no planteará una enmienda constitucional para seguir en el cargo, puesto que la Constitución surcoreana no prevé más de un mandato presidencial.

"Dejo claro, una vez más, que no tengo la intención de buscar la reelección", ha afirmado el presidente surcoreano en una rueda de prensa en Seúl, recogida por la agencia Yonhap.

De esta forma, Lee ha incidido en que la reelección es imposible según lo establecido en la Constitución y que él no propondrá reformas constitucionales para permitir su continuidad en el puesto.

Estas declaraciones llegan en pleno debate en Corea del Sur sobre reformar la Carta Magna, algo que ha apoyado el mandatario asiático para reforzar la autonomía de las autoridades locales, incluso a costa de que los mandatos presidenciales se acorten. La Constitución surcoreana que data de 1987 ha permanecido casi intacta desde entonces y Lee encarna las voces que consideran que debe adaptarse a los nuevos tiempos que vive el país.

En cuanto a la figura del presidente, la Constitución establece mandatos de cinco años sin posibilidad de reelección y le otorga el poder de designar al primer ministro con el respaldo de la Asamblea Nacional.