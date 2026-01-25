El presidente de Corea del Sur retira la nominación de su candidato a ministro de Presupuesto por creciente controversia

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha decidido retirar la nominación de su candidato para dirigir el Ministerio de Presupuesto, cargo para el que eligió al ex legislador opositor Lee Hye-hoon, quien recientemente ha protagonizado --junto a su familia-- varias acusaciones de irregularidades, incluidas transacciones inmobiliarias sospechosas, y presuntos malos tratos a subordinados.

"El presidente Lee ha decidido, después de deliberar y reflexionar seriamente, retirar su nominación", ha anunciado este domingo el secretario presidencial senior de asuntos políticos de Lee, Hong Ihk-pyo, en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Yonhap.

El secretario presidencial ha explicado que, "desafortunadamente", Hong Ihk-pyo no cumplía con "los estándares públicos requeridos para el cargo de Ministro de Planificación y Presupuesto", siendo este el principal motivo por el que el presidente surcoreano ha revertido la decisión tomada el mes pasado.

Así las cosas, el portavoz presidencial ha aseverado que el mandatario "continuará buscando la unidad nacional a través de nombramientos de personal de todo el espectro político".

El ex aspirante se ha visto recientemente señalado por presuntamente haber obtenido ventaja en el proceso de adquisición de un apartamento de lujo en el sur de Seúl, la capital del país, en julio de 2024.

De acuerdo Yonhap, habría registrado a su hijo mayor --ya casado-- como soltero con el fin de mejorar las opciones de compra de su familia, dado que el vigente mecanismo para la adjudicación de viviendas de nueva construcción contempla, entre otros factores, la cantidad de miembros del núcleo familiar y el tiempo que los solicitantes han permanecido sin vivienda propia.

A esto se suman cuestionamientos por declaraciones previas en las que Hong Ihk-pyo habría manifestado su respaldo a la breve aplicación de la ley marcial, decretada por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, en diciembre de 2024.