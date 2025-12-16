El presidente electo de Chile propone un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / ContactoPho

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado este martes desde la capital de Argentina, Buenos Aires, que ha propuesto a varios países latinoamericanos la apertura de un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus respectivos países de origen, en particular hacia Venezuela.

"Necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos países de Sudamérica", ha señalado en declaraciones a la prensa desde la capital argentina.

Kast, que se ha reunido durante la jornada con el presidente argentino, Javier Milei, ha confirmado que ha dialogado al respecto con los mandatarios de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú o Ecuador, quienes han coincidido en que "la situación que se vive en Venezuela es inaceptable".

"Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narco-dictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura", ha dicho, en alusión a las operaciones de Estados Unidos contra narcolanchas en el Caribe.

El presidente electo ha explicado con respecto a la situación migratoria que cuando un país "recibe una inmigración (irregular) que sobrepasa el 11 o el 12 por ciento de población migrante". Esto "le hace mucho daño a los habitantes del país", así como al propio migrante.

En este sentido, ha achacado el aumento de la migración irregular, especialmente procedente de Venezuela, a que Chile estaba "económicamente más estable, tenía un sistema de salud razonable, un sistema educacional bastante bueno", así como "capacidad de viviendas y seguridad".

"Nosotros no tenemos ningún problema en recibir a las personas que se van a trabajar con un contrato estable, que se identifican en la frontera, pero esta inmigración hoy día nos tiene con más de 300.000 personas de los más de dos millones de migrantes en situación irregular", ha explicado.

Kast ha indicado que siempre "van a respetar la ley y las normas establecidas". "La transparencia es absolutamente necesaria y eso es lo que ha demostrado la autoridad Contralora al develar que un número no menor de miles de personas abusaban del sistema de salud, tomaban una licencia que la pagaban todos los chilenos y se iban de vacaciones", ha asegurado.