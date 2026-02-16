El presidente electo de Portugal gana la votación aplazada de los tres municipios afectados por las lluvias

António José Seguro, presidente electo de Portugal. - Europa Press/Contacto/Hugo Amaral

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Portugal, António José Seguro, se ha impuesto este domingo en la votación que se ha celebrado en los tres municipios que pidieron aplazar las elecciones presidenciales debido a los estragos ocasionados por el temporal de lluvias que ha dejado miles de afectados y una quincena de fallecidos.

A pesar de que la votación quedó decidida el pasado día 8 en segunda vuelta, miles de portugueses han acudido a las urnas pues se trata de un "deber cívico" de los ciudadanos, según manifestaron algunas de las personas que se acercaron a su colegio electoral en el municipio de Alcácer do Sal, uno de los más afectados.

En esta pequeña ciudad portuguesa situada en el distrito de Setúbal se ha registrado una abstención del 71%, superior al 50% de la media nacional. Seguro ha sido la opción más votada, con el 79,1% de los apoyos, mientras que el candidato de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, se quedó con el 20,8% de las papeletas.

En otras dos localidades que pidieron aplazar las alecciones se ha repetido este escenario. El candidato socialista ganó con el 72,6% de los votos en Arruda dos Vinhos, en el distrito de Lisboa, donde la abstención rozó el 70%; y en Golegã, en el distrito de Santarém, con el 69% de los apoyos y una abstención del 66%.

En total, han sido ocho los municipios en los que se han aplazado las elecciones por el paso de las tormentas Kristin, Leonardo y Marta, que han afectado principalmente a las regiones Centro, Lisboa y Valle del Tajo y Alentejo. Por el momento, rige el estado de catástrofe en 68 localidades.