El presidente de Eritrea viaja a Etiopía tras varias semanas sin aparecer en público y entre rumores sobre su salud

El presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, ha realizado este domingo un viaje oficial a Etiopía para abordar la pandemia de coronavirus y la plaga de langostas del desierto que afecta a los países del este de África, tras varias semanas sin aparecer en público y entre rumores sobre su salud.

El ministro de Información eritreo, Yemane Meskel, ha señalado que Afewerki participará "en una cumbre de dos días" con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en la que abordarán "los lazos bilaterales, la lucha contra la Covid-19 y la plaga de langostas y asuntos regionales".

El viaje del mandatario eritreo ha llegado tras varias semanas en las que no ha participado en actos y no ha estado presente en varias videoconferencias entre líderes regionales para abordar la pandemia, lo que había provocado especulaciones acerca de su estado de salud, si bien las autoridades no se han pronunciado sobre ello.

En este sentido, tampoco han aclarado por qué Afewerki ha decidido realizar este viaje a Etiopía en persona, cuando los encuentros están siendo mantenidos de manera telemática durante las últimas semanas precisamente a causa de las restricciones impuestas a causa del coronavirus.

Los lazos entre Eritrea y Etiopía han mejorado sustancialmente desde la llegada al cargo de Abiy, lo que llevó a ambos países a restablecer sus relaciones diplomáticas en julio de 2018 tras un acuerdo de paz firmado entre ambos mandatarios tras años de tensiones después de la guerra que enfrentó a Adís Abeba y Asmara entre 1998 y 2000.

Afewerki, de 74 años, ocupa el cargo desde que en 1991 el país logró la independencia 'de facto' de Etiopía, si bien es presidente formalmente desde 1993, cuando se celebró el referéndum de independencia --supervisado por Naciones Unidas--. Desde entonces, lidera un Estado de partido único, sin que se hayan celebrado elecciones.