El presidente iraní afirma que atacar hospitales y colegios viola "flagrantemente" los principios humanitarios

El presidente iraní, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha advertido este lunes que atacar hospitales y colegios "viola flagrantemente los principios humanitarios" en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país, que dejan ya más de 550 muertos.

"Los ataques a hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques a escuelas atentan contra el futuro de una nación. Atacar a pacientes y niños viola flagrantemente los principios humanitarios. El mundo debe condenarlo. Acompaño a mi nación en duelo. Irán no guardará silencio ni cederá ante estos crímenes", ha expresado el mandatario en redes sociales.

Esto se produce después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya descrito este lunes como "extremadamente preocupantes" las informaciones sobre los daños registrados en un hospital ubicado en la capital de Irán, Teherán.

Las autoridades iraníes denunciaron el domingo un ataque contra el Hospital Gandhi de Teherán, tras lo que medios iraníes difundieron imágenes del edificio en las que se pueden apreciar daños en la fachada y escombros junto al hospital. En otro vídeo se ve a personal sanitario trasladando incubadoras con bebés.

El Ministerio de Salud iraní también confirmó durante el fin de semana alrededor de 180 víctimas mortales en la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur del país. La cartera también apuntó a Israel como culpable del bombardeo horas después de que el portavoz militar israelí Nadav Shoshani negara que el Ejército tuviese "conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar hasta el momento".