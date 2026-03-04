El presidente iraní elogia a España por su "conducta responsable" tras "oponerse" a la "agresión" de EEUU e Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha elogiado este miércoles al Gobierno español por su "conducta responsable" tras "oponerse" a las "flagrantes violaciones de Derechos Humanos" y a la "agresión" militar de Estados Unidos e Israel contra el país.

"La conducta responsable de España al oponerse a las flagrantes violaciones de Derechos Humanos y a la agresión militar de la coalición sionista-estadounidense contra países, incluido Irán, demuestra que todavía existen ética y conciencias despiertas en Occidente. Felicito a los funcionarios españoles por su postura", ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales.

Esto se produce después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Teherán. El presidente español, Pedro Sánchez, se ha reafirmado en su posición, señalando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".

Sánchez ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán, pero ha dejado claro que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y, por tanto, ha hecho un llamamiento al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.