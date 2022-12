El presidente de Israel se muestra "preocupado" por la retórica homófoba en el seno de la coalición entrante

Netanyahu sale al paso de las críticas y niega que se vaya a enmendar la ley de discriminación



MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha expresado su preocupación por varios comentarios por parte de políticos que integran la coalición de gobierno entrante, que han llevado incluso al primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, a aclarar que no se aprobará por ley la discriminación por motivos religiosos.

Herzog ha se ha declarado "preocupado" a través de su cuenta en Twitter por el aumento de los "comentarios contra la comunidad LGTB y contra cualquier grupo o sector diferente". "Una situación en la que ciudadanos de Israel se sientan amenazados por su identidad o creencias socava los valores democráticos fundamentales del Estado de Israel", ha manifestado.

Así, ha recalcado que "actuará con todas sus competencias" para "evitar daños a los diferentes segmentos de la población", después de que la parlamentaria de Sionismo Religioso Orit Strock, quien será ministra en el próximo Ejecutivo, afirmara que los médicos tendrían que poder negar tratamientos que vayan en contra de su fe, siempre y cuando otro esté dispuesto a dar ese mismo tratamiento.

Herzog ha telefoneado además a Netanyahu para mostrar su preocupación por los supuestos planes para enmendar las leyes contra la discriminación en el país, según el diario 'Yedioth Ahronoth'. El acuerdo de coalición entre el Likud y Sionismo Religioso incluiría una cláusula para enmendar esta legislación y permitir a los empresarios negar un servicio si viola sus creencias religiosas.

Por ello, Netanyahu, que ha negado la existencia de esta cláusula en el acuerdo, ha recalcado que "rechaza totalmente" los comentarios de Strock y ha asegurado que el próximo Gobierno "no permitirá que se discrimine a las personas LGTB o que los derechos de los israelíes se vean socavados".

"En el país que encabezaré no habrá ninguna situación en la que una persona, ya sea gay, árabe o ultraortodoxa, vea cómo se le niegan servicios en un hotel o en un hospital", ha reseñado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Los acuerdos de coalición no permiten discriminar a personas LGTB o dañar el derecho de cualquier ciudadano israelí a recibir servicios", ha zanjado.

Por su parte, Strock ha salido al paso de las críticas y ha pedido en Twitter "calmar la indignación". "Nadie pretende discriminar a las personas LGTB por su identidad. Ni en servicios médicos ni en otros servicios. Son seres humanos y merecen dignidad y respeto como todos", ha matizado.

El líder de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha manifestado en el pasado opiniones contra la comunidad LGBTQ, al igual que Avi Maoz, líder del ultraderechista Noam, que liderará una posición sobre Identidad Nacional Judía que controlará el contenido que se imparte en las escuelas. Maoz se ha descrito a sí mismo como "un homófobo orgulloso" y ha tildado de "oscuridad" a las posturas liberales en el seno del judaísmo.

La coalición liderada por el Likud de Netanyahu incluye a los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos Otzma Yehudit, Sionismo Religioso, Noam, Shas y Judaísmo Unido de la Torá. En total, estas formaciones controlan 64 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí.

Tras el anuncio del acuerdo, el primer ministro saliente, Yair Lapid, dijo que se trata del "gobierno más extremo en la historia del país", mientras que el ministro saliente de Economía, Avigdor Lieberman, lamentó las concesiones a partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, acusando a Netanyahu de "ensamblar el gobierno de la oscuridad".