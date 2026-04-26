El presidente de Israel reclama un acuerdo entre Netanyahu y fiscales antes de decidir clemencia para el primer ministro

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog - Europa Press/Contacto/Fred Duval - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este domingo que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, pacte algún tipo de acuerdo con la Fiscalía sobre los casos de corrupción por los que está siendo juzgado antes de decidir finalmente si concede la clemencia que le ha solicitado el mandatario.

El presidente lleva meses agotando plazos para evitar tener que pronuciarse sobre el indulto que Netanyahu le ha solicitado. La petición está siendo tramitada por la oficina judicial de Herzog, que se ha dedicado a pedir información adicional a los abogados del primer ministro.

"Como se ha dicho en varias ocasiones", ha indicado la oficina de Herzog en un comunicado recogido por el 'Times of Israel', "el presidente Isaac Herzog considera que alcanzar un acuerdo entre las partes en los casos del primer ministro Netanyahu es una solución adecuada y correcta".

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.