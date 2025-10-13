El presidente israelí condecora a Trump con la Medalla de Honor

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará la "Medalla de Honor Presidencial de Israel" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "en reconocimiento a sus esfuerzos por el regreso de los rehenes", que se espera que tenga lugar en las próximas horas en el marco de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

"En los próximos meses, el presidente Isaac Herzog entregará al 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Medalla de Honor Presidencial de Israel, en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra", reza el comunicado enviado por el portavoz de la Presidencia.

Además del papel del mandatario estadounidense, la condecoración "también reconoce el firme e inquebrantable apoyo del presidente Trump al Estado de Israel, su singular contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", así como "su compromiso de liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación".

"El legado del Presidente Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío", ha declarado Herzog, enumerando "su inquebrantable apoyo al Estado de Israel, pasando por la firma de los Acuerdos de Abraham, que ampliaron el círculo de paz en nuestra región, hasta los dos acuerdos históricos que trajeron a nuestros queridos rehenes a casa y salvaron innumerables vidas, y el decisivo ataque al programa nuclear iraní". "La voz del Presidente Trump siempre ha sido de valentía y liderazgo, y de firme compromiso con la búsqueda de la paz y la humanidad", ha agregado.

En esta línea, el presidente israelí ha alegado que, además, Trump ha sentado las bases para una nueva era en Oriente Medio basada en la seguridad, la cooperación y la genuina esperanza de un futuro pacífico". "Será un gran honor para mí entregarle la Medalla de Honor Presidencial de Israel", ha concluido, aunque, según el propio comunicado, será entregada por Herzog en los próximos meses, en una fecha y lugar por determinar.

El inquilino de la Casa Blanca llega este lunes a Israel, donde se dirigirá al Parlamento israelí, y visitará la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde tendrá lugar la cumbre internacional para finalizar el acuerdo de alto el fuego que permitirá la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de presos palestinos.