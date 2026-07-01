El presidente de Kazajistán fija las elecciones parlamentarias para el 23 de agosto

Archivo - El presidente kazajo, Kasim Yomart Tokaev. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokaev, ha fijado este miércoles las elecciones parlamentarias para el próximo 23 de agosto, unos comicios que permitirán elegir a los próximos diputados del Kurultai, el Parlamento unicameral del país.

"Para el 23 de agosto están programadas las elecciones de diputados al Kurultai de la República de Kazajistán", ha indicado el presidente en un decreto en el que ha indicado que la Comisión Central Electoral será la encargada de "organizar los preparativos" para la celebración de los comicios.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno, las regiones y las ciudades de mayor relevancia deberán "adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar el apoyo organizativo, material, técnico y financiero para las elecciones".

Este proceso electoral deriva de la aprobación de la reforma de la Constitución, refrendada en un referéndum celebrado el pasado mes de marzo y que establece un nuevo sistema de gobierno con una transición a un Parlamento unicameral, en vez de bicameral.