El presidente kazajo recomienda a Putin que detenga la invasión de Ucrania y regrese al formato de Estambul

Archivo - El presidente de Kazajistán, Kassim Jomart Tokayev - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kazajistán, Kassim Jomart Tokayev, ha pedido este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "deje en suspenso" la invasión de Ucrania y vuelva a la mesa de negociaciones basadas en el borrador de Estambul de mayo del año pasado, una propuesta negociada por Estados Unidos, nunca terminada y cuyos términos fueron rechazados por Kiev.

"Quizás sea hora de dejar este conflicto en suspenso y retomar la fórmula de Estambul 2.0, ya que allí se han logrado resultados significativos. Naturalmente, con las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia, podemos seguir avanzando hacia la tan anhelada paz", ha afirmado el presidente kazajo en la ciudad rusa de Omsk, en el marco del Foro de Cooperación Interregional entre ambos países y en presencia de Putin.

El presidente kazajo ha llamado a, como mínimo, paralizar el conflicto porque "lo que está sucediendo beneficia y complace tanto a los adversarios de Rusia como a los de Ucrania", y, en un repaso general, ha comentado que la propia naturaleza de la guerra "no está del todo clara".

"Digamos que cuando hubo un conflicto, incluido el conflicto congelado entre Azerbaiyán y Armenia, la esencia y los orígenes de ese conflicto nos resultaron completamente claros; se remontaban a tiempos antiguos. Pero en este caso, es muy difícil de comprender", ha manifestado en declaraciones recogidas por los medios rusos.

Dada esta situación, el presidente kazajo ha abogado por la paralización del conflicto; "un enfoque probado en la práctica internacional" porque "es una pena que la gente esté muriendo tan joven, el acervo genetico de dos naciones hermanas como son Rusia y Ucrania".

Sobre las conversaciones de Estambul, medios internacionales oinformaron en su momento de que el Kremlin imponía como condiciones que Ucrania se abstuviera de reclamar los territorios conquistados por Rusia durante la guerra y se abstuviera de solicitar cualquier tipo de indemnizaciones por el conflicto. El portavoz de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi, denunció que las condiciones rusas eran "inaceptables", sin dar más detalles.