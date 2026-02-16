El presidente de Kirguistán cesa a tres ministros en pleno aumento de la tensión en el seno del Gobierno

Archivo - El presidente de Kirguistán, Sadir Japarov. - Europa Press/Contacto/Vladislav Nogai - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, ha anunciado este lunes el cese de tres ministros en pleno aumento de la tensión en el seno del Gobierno, al tiempo que ha descartado posibles actos encaminados a provocar un golpe de Estado en el país.

Tras la publicación de un decreto presidencial, los ministros de Emergencias, Recursos Naturales y Transporte, Boobek Ayikeev, Meder Mashiev y Absattar Sirgabaev, respectivamente, han sido destituidos, aunque el presidente no ha dado motivos concretos al respecto.

Hace tan solo unos días, el presidente afirmó que tenía intención de reformar el Comité Estatal de Seguridad Nacional (CESN), cuya cúpula fue destituida previamente, según informaciones de la agencai de noticias Kabar.

"Los retos en materia de seguridad nacional son hoy totalmente diferentes a los de ayer", ha afirmado, al tiempo que ha expresado que el Estado es un "organismo vivo que debe evolucionar y cambiar constantemente". Es por ello que ha asegurado que el CESN será "reformado del todo para poder responder a las amenazas actuales".

En este sentido, ha asegurado que "si se descubre que algunos representantes de los servicios especiales u otros organismos públicos rebasaron el marco de la ley y se extralimitaron en sus funciones, serán investigados y llevados ante la justicia".

No obstante, ha negado que existan preparativos para un supuesto golpe de Estado y ha dicho tener la situación bajo control a medida que aumenta la tensión en el seno del Gobierno.

"No hay condiciones para un golpe de Estado: trabajo 20 de las 24 horas al día y lo controlo todo. Si algo no marcha bien, enseguida doy las instrucciones a ministros, gobernadores y jefes locales para enmendar la situación", ha asegurado.