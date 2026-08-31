El presidente libanés insiste en que el acuerdo con Israel deben aplicarlo "ambas partes en su totalidad"

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, recibe al presidente de Líbano, Joseph Aoun, antes de una cita bilateral en Atenas. - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido este lunes en que el acuerdo con Israel deben aplicarlo "ambas partes en su totalidad", después de señalar que el éxito del pacto mediado por Estados Unidos pasa por aplicarse no de forma unilateral.

"La mejor solución a los problemas existentes reside en la diplomacia. Somos defensores de la paz y estamos decididos a poner fin al estado de hostilidad con Israel y a establecer las mejores relaciones posibles con nuestros vecinos", ha señalado Aoun en declaraciones recogidas por la agencia NNA, en el marco de su viaje a Grecia.

De este modo, ha resaltado que el acuerdo marco firmado entre Líbano e Israel "no puede implementarse unilateralmente". "Por el contrario, debe ser implementado en su totalidad por ambas partes, no de forma selectiva", ha dicho, para después reclamar a Atenas su "asistencia" para aplicar el pacto.

Aoun ha insistido así en que la estabilidad de Líbano es "esencial para la estabilidad de Grecia y Europa".

Por su lado, el presidente griego, Konstantinos Tasoulas, ha incidido en que el país es "plenamente consciente" de la "gran responsabilidad" que recae sobre el presidente libanés ante la situación que atraviesa el país.

"Confiamos en que estará a la altura de la tarea que se le ha encomendado y guiará a Líbano hacia la seguridad tras asumir sus funciones en circunstancias muy difíciles y delicadas", ha reconocido.