El presidente libanés ve "avances positivos" en las conversaciones con Israel en Roma

Consejo de Ministros libanés - PRESIDENCIA LIBANESA EN X

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha asegurado este viernes que se han alcanzado "avances positivos" en las conversaciones mantenidas esta semana con Israel en la capital italiana, Roma, en particular en lo referido a las "fronteras" y los presos.

El mandatario ha manifestado además "su esperanza de que pronto se adopten medidas concretas al respecto", si bien no ha dado más detalles, durante un encuentro del Consejo de Ministros en el que ha informado de las negociaciones en curso.

"En cuanto al alto el fuego y las zonas piloto, la Administración estadounidense se encargará de abordarlas, y el general estadounidense Joseph Clerfield llegará pronto a Beirut para hacer un seguimiento de estos temas", ha agregado el presidente libanés en la reunión con su gabinete.

Este mismo viernes, Aoun ha recibido en Beirut al vice primer ministro, Tarek Mitri, quien le ha hecho entrega de un informe de la Comisión Nacional de Derecho Humanitario que "documenta las graves violaciones de las normas del Derecho Internacional cometidas por Israel" desde que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaran sus combates el pasado 2 de marzo.

Delegaciones de Líbano e Israel han protagonizado esta semana la séptima ronda de conversaciones para poner fin a las hostilidades, pese a que ya alcanzaron en abril un alto el fuego que no ha puesto fin a los ataques israelíes contra el país vecino.

Por otra parte, un acuerdo marco alcanzado el pasado junio entre los dos países bajo los auspicios de Estados Unidos estipula el desarme de Hezbolá y una retirada gradual del Ejército israelí del sur de Líbano.