El presidente de Líbano advierte de que el acuerdo para un alto el fuego con Israel "podría ser la última oportunidad"

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha advertido este jueves de que el acuerdo alcanzado con Israel para la aplicación de un alto el fuego "podría ser la última oportunidad" para poner fin al conflicto y ha afirmado que el mismo "podría entrar en vigor en 24 horas" una vez se notifique un acuerdo, a la espera de la postura que adopte el partido-milicia chií Hezbolá, que no ha participado en las negociaciones y al que se exige que dé el primer paso poniendo fin a sus ataques.

Aoun ha defendido que el acuerdo anunciado "incluye puntos muy importantes a favor de Líbano" y ha dicho que "podría ser la última oportunidad para alcanzar un acuerdo definitivo y exhaustivo". "Las diferentes partes tienen la responsabilidad en caso de incumplimiento", ha subrayado, antes de destacar que "en cuanto se reciban respuestas de las partes a nivel interno, particularmente Hezbolá, Estados Unidos será informado de la posición libanesa para adoptar acciones".

Así, ha reseñado que "Estados Unidos determinará la fecha y el mecanismo para la aplicación del alto el fuego, que podría entrar en vigor 24 horas después de ser notificado del acuerdo, y las garantías necesarias", al tiempo que ha desvelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, sería "garante directo de su aplicación", según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

El mandatario libanés ha ensalzado la labor de la delegación oficial ante unas negociaciones "extremadamente difíciles" y ha esgrimido que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo que "intervenir" para lograr el reinicio de las conversaciones, bloqueadas después de que Beirut pidiera abordar un alto el fuego antes de tratar cualquier otro tema del proceso político con Líbano.

"Durante el día de ayer y las primeras horas de hoy hemos seguido en contactos con partes internacionales y nacionales para lograr un alto el fuego exhaustivo. Hay países hermanos y amigos jugando un papel a la hora de hacer avanzar el proceso en favor de Líbano", ha explicado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.