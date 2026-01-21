El presidente de Líbano denuncia la "política de agresión sistemática" de Israel por los últimos bombardeos

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha denunciado este miércoles la "política de agresión sistemática" de Israel por los últimos bombardeos perpetrados contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, alcanzado tras trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Una vez más, Israel prosigue su política de agresión sistemática mediante ataques aéreos contra aldeas libanesas pobladas, en una peligrosa escalada que ataca directamente a la población civil, la aterroriza y amenaza su seguridad cotidiana, en flagrante violación del Derecho Humanitario y de los principios más básicos de protección de la población civil", ha manifestado.

Para Aoun, "esta reiterada agresión reafirma la negativa de Israel a cumplir sus compromisos en virtud del acuerdo de cese de hostilidades y su deliberado desprecio por los esfuerzos del Estado libanés para controlar la situación sobre el terreno, mantener la estabilidad y prevenir la expansión de la confrontación".

Mientras que ha reiterado "su pleno compromiso con su soberanía e integridad territorial", ha considerado que Israel es "plenamente responsable de las repercusiones de estos ataques" y ha pedido a la comunidad internacional que asuma "sus responsabilidades jurídicas y políticas, adoptando medidas claras y eficaces para poner fin a estas violaciones y poner fin a la política de impunidad".

Por su parte, el Ejército libanés ha recriminado que "estos reprensibles ataques obstaculizan" sus esfuerzos e impiden que "complete" su plan, "aterrorizan a la población civil y causan muertos y heridos, además de desplazar a decenas de familias que han perdido sus hogares". "Esto también afecta negativamente la estabilidad en la región", ha agregado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "los ataques y violaciones israelíes contra Líbano continúan, mientras que las tropas israelíes siguen atacando edificios y viviendas civiles en varias zonas en una flagrante violación de la soberanía y la seguridad" del país.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.