El presidente de Líbano pide "presión" sobre Israel para que retire sus tropas de suelo libanés

Archivo - El presidente libanés, Michel Aoun (archivo) - -/Dalati & Nohra/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Michel Aoun, ha defendido este lunes la necesidad de presionar a Israel para que retire a sus fuerzas militares del sur de Líbano como única fórmula para lograr "una paz justa y duradera".

Aoun ha abogado así por la vuelta del Ejército libanés a la frontera con Israel "porque la prolongación de la ocupación merma la legitimidad del Estado" e impide el regreso de la población desplazada a sus hogares, informa un comunicado de la Presidencia libanesa.

De hecho, ha advertido de que la "intransigencia" israelí y su permanencia en el sur de Líbano "no ayuda a los objetivos de Estados Unidos y Líbano para el restablecimiento de la soberanía, independencia y refuerzo institucional" del país.

Ha apelado así en concreto a la presión de la Administración de Estados Unidos para forzar una retirada israelí "clave para cualquier avance real, tangible y realista en el camino hacia la paz".

El mandatario libanés ha mantenido un encuentro telemático con representantes de la Fuerza de Tarea para Líbano de Estados Unidos, una asociación que reúne a estadounidenses relevantes de ascendencia libanesa. Durante el encuentro, Aoun ha defendido el polémico acuerdo alcanzado con Israel que legitima la presencia de Israel en el sur de Líbano hasta que Hezbolá deje de ser una amenaza.

"La negociación era la única opción que quedaba después de que la guerra no lograra sus objetivos declarados", ha argumentado el responsable libanés.

El acuerdo ha sido muy criticado por el partido-milicia chií Hezbolá y el propio presidente libanés ha advertido de que "la guerra civil no tiene cabida" en el país, "a pesar de los intentos de algunos por reavivar el conflicto".

"Todos hemos sufrido las tragedias de la guerra civil y sus consecuencias en todos los sectores de la sociedad libanesa, algo que comprenden también los líderes religiosos y políticos que trabajan para evitarla", ha apuntado antes de mencionar expresamente al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.