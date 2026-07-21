El presidente de Líbano pide a Trump seguir apoyando al Ejército en el marco de las operaciones de despliegue

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, con su homólogo estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha instado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a mantener su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, advirtiendo de que el sur podría volver a caer en el caos que sufrió durante la década de 1970 si no cuenta con el respaldo de Washington, en el marco de las operaciones de despliegue en las zonas piloto en virtud del acuerdo.

"Las Fuerzas Armadas Libanesas son la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad. Necesitamos apoyarlas", ha subrayado ante el magnate republicano en el Despacho Oval, recordando que la primera institución libanesa que colapsó en 1975 durante la guerra civil fue el Ejército, dando como resultado "el surgimiento de muchas milicias locales".

Aoun ha afirmado que esto permitió que los palestinos gobernaran el sur del país y lanzaran ataques contra Israel. "No queremos ver eso de nuevo. Todo lo que pedimos es que sigan apoyando al Ejército", ha dicho, aludiendo a que no solo se trata de un apoyo político a las tropas, sino también un apoyo material.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca ha elogiado a Aoun, quien ha dicho que es "muy respetado". "La relación es muy buena. Creo que Líbano ha sido un país muy maltratado durante un largo período de tiempo y vamos a hacer que sea tratado adecuadamente, con el respeto que se merece", ha argüido.

El encuentro entre ambos mandatarios se produce el mismo día en el que el Ejército libanés ha denunciado que Israel ha abierto fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas piloto en la primera operación en el sur para tomar el control de localidades comprendidas en el acuerdo entre Líbano e Israel, facilitado por Estados Unidos.

SOBRE LOS HUTÍES

En el marco del mismo encuentro, Trump ha afirmado que Washington tomará medidas en caso de que los rebeldes hutíes, grupo respaldado por Irán, finalmente instaure un bloqueo en el mar Rojo a puertos saudíes. "Si algo así sucede, nos encargaremos de ello", ha dicho.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, anunció el lunes la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad, días después de un ataque contra el aeropuerto de Saná --reivindicado por el gobierno reconocido internacionalmente-- y el posterior bombardeo en respuesta contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.

Los hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen y otras zonas del norte y el oeste del país asiático, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del país.

El repunte de las tensiones tuvo lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos tras el acuerdo alcanzado tras la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015, que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.