El presidente de Líbano pone sobre la mesa de negociaciones la retirada de Israel del sur del país

Archivo - El presidente de Libano, Joseph Aoun - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha confirmado este viernes que pedirá a Israel la retirada de su despliegue militar del sur de Líbano durante las conversaciones directas emprendidas con el Gobierno israelí para solucionar la crisis actual entre ambos países, el último episodio de un enfrentamiento que se ha prolongado durante décadas, y que ahora mismo se encuentra bajo un delicado alto el fuego para facilitar las negociaciones.

En una declaración publicada en redes sociales, Aoun ha pedido "una sola responsabilidad nacional" en una forma de reivindicar el papel predominante del Estado en unas conversaciones que van a tratar el desarme de Hezbolá como condición para alcanzar la paz y que de momento rechazan las milicias chiíes, por lo menos, mientras continúe el despliegue militar israelí en el sur del país.

"Las negociaciones directas son precisas y detalladas, y la responsabilidad nacional debe ser una sola en la próxima etapa, porque los ojos del mundo están dirigidos hacia Líbano", ha manifestado el presidente de Líbano.

En su mensaje, Aoun ha explicado las condiciones del Gobierno libanés, comenzado por la consolidación del alto el fuego que acaba de empezar, y siguiendo con "la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios del sur ocupados, el retorno de los prisioneros y el tratamiento de las disputas fronterizas pendientes".

El jefe del Estado libanés asegura que cuenta para ello con el apoyo de Donald Trump, como le trasladó en persona este pasado jueves con conversación telefónica el presidente estadounidense, quien defendió, durante la llamada, la importancia de "preservar la soberanía, independencia e integridad territorial del país", en palabras de Aoun.

Una vez se retiren las fuerzas israelíes (aunque Israel ha dicho este mismo viernes que tiene intención de mantener una presencia militar en la zona), Aoun ha puesto en manos del Ejército libanés el "papel fundamental" de terminar de estabilizar la situación: se desplegará "hasta la frontera internacional del sur", y garantizará "la tranquilidad de la gente del sur tras su regreso a sus localidades", libres de Hezbolá y sin más presencia armada que "el Ejército y las fuerzas de seguridad legítimas" del país.

"Los libaneses, que han soportado mucho en los últimos años, se encuentran hoy ante una nueva realidad que cuenta con el apoyo árabe e internacional, y esta oportunidad no debe ser desperdiciada porque podría no repetirse", ha concluido el presidente de Líbano.