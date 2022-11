El presidente de Liberia se ausenta nueve días para asistir al Mundial de fútbol de Qatar

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Liberia, George Weah, ha informado al Senado que tiene previsto pasar nueve días en Qatar para poder assistir al Mundial de fútbol, en la que participará su hijo Timothy Weah en el combinado nacional de Estados Unidos.

Weah, quien fue un aclamado futbolista y considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos que han salido del continente africano, salió del país la semana con motivo de varias visitas oficiales, aunque no ha revelado la totalidad de su planes, cuenta la cadena BBC.

Presidente de Liberia desde 2017, la noticia de que estará fuera del país desde el próximo 20 de noviembre, fecha en la que tiene lugar el partido inaugural de la competición, no ha gustado en un parte de la sociedad, que le reprocha ausentarse de sus funciones mientras Liberia libra con una crisis alimentaria sin precedentes.

Los medios de comunicación han criticado que el también exfutbolista, entre otros de Chelsea y Milan, realice una gira de hasta siete semanas que además de a Qatar le llevará también por Marruecos y Ghana, con el dinero de los contribuyentes mientras el país se encuentra en plena crisis económica.

Así, han rechazado que tales viajes vayan a producir "enormes dividendos" para el país como dice el Gobierno y han recordado otras controvertidas estadías en el extranjero por su duración, como cuando acudió en septiembre a Nueva York para asistir a la última Asamblea General de Naciones Unidas.

"No existen precedentes de un jefe de Estado, presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Liberia abandonando su cargo durante casi dos meses a expensas de los contribuyentes. Eso equivale a un grave abuso del juramento presidencial", ha denunciado el diario 'The New Dawn' en un editorial.