El presidente del Parlamento iraní viaja a Qatar en medio de progresos en las conversaciones con EEUU

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, se ha desplazado este lunes a Qatar para debatir con las autoridades la situación de las negociaciones con Estados Unidos precisamente cuando las partes informan de progresos en las conversaciones para un acuerdo de paz, aunque de lado de Teherán han rechazado que se vaya a culminar de forma "inminente".

La visita de una delegación diplomática iraní a Qatar ha sido confirmada por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que ha enmarcado el viaje en los esfuerzos por tratar los acontecimientos regionales e internacionales.

"Durante esta visita, Qalibaf dialogará e intercambiará opiniones con altos funcionarios qataríes sobre las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales", ha señalado.

Este paso llega cuando Irán ha confirmado que hay un acuerdo sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión" con Washington, si bien ha enfriado las opciones de que se produzca un acuerdo inminente. "Nadie puede decir que la firma sea inminente", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha añadido que los avances "son el resultado de múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán".

En este sentido, ha descartado que se vaya a producir una cita en Pakistán para firmar el pacto y ha insistido en que las negociaciones se centran en "poner fin a la guerra" y no está sobre la mesa discutir los detalles sobre el programa nuclear.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha subrayado este mismo lunes que no firmará un acuerdo con Irán que no sea "grande y significativo" y ha incidido en que "será exactamente lo contrario" del histórico pacto nuclear firmado con Teherán en 2015, que Washington abandonó unilateralmente en 2018 durante su primer mandato.