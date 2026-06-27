El presidente del Parlamento libanés lamenta el acuerdo con Israel y llama a la calma en tiempos de "discordia"

Archivo - El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri - Hassan Ibrahim/Lebanese Parliame / DPA - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Líbano, Nahib Berri, ha lamentado el acuerdo marco alcanzado este viernes entre las autoridades del país y el Gobierno israelí como el detonador de tiempos de discordia y realizado un llamamiento a la calma para que protestas como la ocurrida esta pasada noche en Beirut, la capital, no acaben resquebrajando el país.

"Oh, pueblo de Líbano. Todo el país se ha convertido en discordia", ha lamentado Berri en un comunicado publicado en redes sociales. Berri ha empleado el término "fitna" que, en un contexto islámico, se refiere a momentos de gran agitación interna.

El presidente del Parlamento y líder histórico del Movimiento Amal es muy próximo al partido-milicia chií Hezbolá, enemigo histórico de Israel, enzarzado desde la guerra de Gaza en fuertes combates contra el Ejército israelí y que ha criticado desde el primer momento los acercamientos oficiales entre Beirut y Tel Aviv.

Berri, por último, ha recurrido a una fábula de un primo del profeta Mahoma, Ali ibn Abi Talib: "Sed como el camello joven que no sirve ni como lomo para montar ni como ubre para ordeñar", ha escrito, en un llamamiento a la calma interna.

Políticos libaneses de toda índole han reaccionado al acuerdo según han pasado las horas y puesto de manifiesto la división reinante entre Hezbolá y aliados, hasta la satisfacción con toques escépticos en los partidos cristianos.

El líder del democristiano Partido de las Falanges Libanesas, Sami Gemayel, sí ha celebrado un acuerdo por el que "Líbano sale victorioso" al consagrar "el fin de la guerra, la retirada completa de Israel del territorio libanés, el reconocimiento oficial por parte de Israel de la ausencia de cualquier reclamación o ambición con respecto al Líbano, así como la decisión sobre la guerra y la paz en manos exclusivas de las instituciones legítimas".

Por su parte, el líder del cristiano-maronita Movimiento Patriótico Libre (MPL), Gebran Bassil, sí que ha expresado ciertas reservas: "A pesar de sus deficiencias, hay que abordar este acuerdo responsabilidad", ha manifestado,

El acuerdo "resultará beneficioso si el país recupera todos sus derechos, pero si acaba siendo una fuente de discordia, va a convertirse en un peligro", ha añadido Bassil, quien ha lamentado que el acuerdo preliminar ni aborda la cuestión de los refugiados palestinos ni la disputa entre Líbano e Israel por las aguas del río Wazzani o los yacimientos de gas frente a la costa.

Vista la situación, el líder maronita ha pedido "cuidado" para "no caer en alguna trampa" sin "rechazar categóricamente ninguna vía que pueda liberar el territorio, fortalecer el Estado y establecer la paz".