El presidente de Perú descarta dimitir tras sus reuniones clandestinas con un empresario chino

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José Jerí, ha descartado dimitir después la polémica que han suscitado sus reuniones clandestinas con un empresario chino y ha alegado que no tiene nada que ocultar. "No he mentido al país, no hice nada ilícito", se ha defendido, a pesar de que por ley tiene que registrar este tipo de encuentros.

Jerí ha reprobado a quienes han pretendido "distorsionar actos comunes" como ir a un restaurante chino o comprar en una tienda. "Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar", ha dicho el presidente peruano, subrayando que ha se ha puesto ya a disposición de la Fiscalía y el Congreso para esclarecer estos hechos.

No obstante, ha reconocido que sí se reunió tres veces con Zhihua Yang, un empresario chino que ha tenido contratos con el Estado. La primera vez en un local en Lima que no sabía que estaba clausurado. "Se está aprovechando la situación para atacar a la investidura presidencial más allá de mi error que ya he reconocido y además afectar el proceso electoral", ha apuntado en una entrevista para Canal N.

Uno de los presentes en una de esas visitas al restaurante chino era Ji Wu Xiaodong, procesado por tráfico ilegal de madera, hecho del que Jerí, ha remarcado, no tenía conocimiento. "Yo no puedo conocer todas las actividades que realizan los amigos de quien era mi amigo", ha justificado en alusión a Zhihua.

Con respecto a este último, Jerí ha asegurado que no tiene contacto con él después de haber comprobado que "viene perjudicando" a la Presidencia. "No puedo considerar que sea una persona que siga siendo mi amigo", ha dicho.

A finales de diciembre, la prensa peruana publicó unas imágenes del presidente peruano acudiendo a un establecimiento clausurado de Yang en Lima, un encuentro fuera de su agenda oficial al que acudió en coche oficial. En ellas se ve a Jerí entrando en el local de manera discreta, con capucha y gafas de sol.

Después de afirmar que acudió a la tienda a comprar caramelos chinos, Jerí reconoció haber cometido un "error" que achacó a su forma de hacer política "en las calles". Además, antes de aquel encuentro, Zhihua visitó el Palacio de Gobierno en al menos tres ocasiones entre diciembre y enero, según registros oficiales.

Este martes, Alianza para el Progreso, una de las principales fuerzas del Congreso y aliado de Jerí, pidió su renuncia inmediata "ante la gravedad de los hechos" y "el daño ocasionado" a la institución. Sin embargo, no mencionó si apoyaría alguna de las mociones de censura en las que trabaja ya la oposición.

Su destitución sería más sencilla con respecto a la de sus antecesores, ya que Jerí oficialmente ejerce como presidente encargado tras el cese de Dina Boluarte, por lo que continúa como presidente del Congreso. En ese caso valdría con modificar la mesa directiva del Legislativa, formada por él mismo y tres vicepresidentes.