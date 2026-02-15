El presidente polaco defiende que su país desarrolle armas nucleares

El presidente polaco, Karol Nawrocki - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha defendido que su país desarrolle armas nucleares y ha advertido de que el país "está al borde del conflicto armado" en referencia a la actitud "agresiva e imperialista" rusa.

Nawrocki se ha declarado "un gran defensor de que Polonia se sume al proyecto nuclear". "Esta vía, con respeto a toda la legislación internacional, es la que debemos seguir. Tenemos que actuar en esta dirección para que podamos empezar a trabajar", ha afirmado en una entrevista publicada por la televisión Polsat.

"Somos un país que está al borde del conflicto armado. Es evidente cuál es la actitud agresiva e imperialista de la Federación Rusa para con Polonia", ha advertido.

Por ello es necesario incrementar la capacidad de Polonia "incluso en el potencial nuclear" ya que "Rusia puede reaccionar agresivamente a cualquier cosa".

Este mismo fin de semana era la primera ministra de Letonia, Evika Silina, quien planteaba que "la disuasión nuclear nos puede dar nuevas oportunidades" y el canciller alemán, Friedrich Merz, ha informado de negociaciones con Francia para el despliegue del paraguas nuclear como disuasión.