El presidente de Polonia dice que "no tiene sentido dialogar con Rusia" ante la invasión de Ucrania

Duda destaca que es "difícil negar" que las fuerzas rusas están cometiendo un genocidio en Ucrania

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha manifestado que es "difícil negar" que las fuerzas rusas están cometiendo un genocidio en Ucrania y ha hecho hincapié en que "no tiene sentido dialogar con Rusia", en el marco de la ofensiva militar desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Duda ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN que matanzas como las de la localidad de Bucha, en los alrededores de Kiev, "cumplen con los parámetros de un genocidio, especialmente si se tiene en cuenta el contexto de las distintas conversaciones que se están llevando a cabo".

Asimismo, ha reseñado que el argumento ruso sobre la "desnazificación" de Ucrania demuestra que Moscú buscaba un pretexto "para cometer una masacre". "El hecho de que los civiles ucranianos estén siendo asesinados demuestra cuál era el objetivo de la invasión rusa", ha manifestado.

"El objetivo de la invasión es simplemente eliminar a la nación ucraniana", ha incidido Duda, que ha pedido además fortalecer las sanciones contra Moscú y ha defendido la postura del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, quien la semana pasada dijo que "nadie negoció con Hitler".

En este sentido, ha resaltado que "dialogar con Rusia no tiene sentido" y ha argumentado que "hay que presentar condiciones muy dudas a Putin". "Hay que decir: 'A menos que cumplas estas condiciones no tenemos nada de qué hablar'. Vamos a dar un apoyo decisivo a Ucrania y vamos a incrementar las sanciones, porque un diálogo que no logra nada es un juego para que Rusia gane tiempo", ha dicho.

Duda ha manifestado además que espera que la comunidad internacional "nunca más hable con Vladimir Putin". "Espero que nadie le considere como un líder decente y justo o siquiera como un político decente y justo", ha explicado.

"El régimen de sanciones debe reforzarse, no tengo duda sobre esto", ha manifestado, antes de reconocer que se trata de "una tarea muy compleja". "El problema es que para algunos países este es un tema fundamental", ha dicho, al tiempo que ha reiterado su rechazo a proyectos de gasoducto que conecten directamente Rusia y Alemania.

"Rusia está chantajeando no sólo a Alemania, sino a toda Europa", ha argumentado el presidente polaco, que ha señalado que en estas circunstancias no es posible sacar adelante un embargo al gas o el petróleo ruso.

Por otra parte, ha desvelado que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, es quizá con el que más habla y ha explicado que "es su vecino". "Tengo la creencia profunda de que debemos hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania. Es un sentimiento no sólo derivado de la necesidad de dar seguridad a Polonia, dado que queremos que el Estado ucraniano exista como independiente, soberano y libre", ha defendido.

En este sentido, ha reconocido que está preocupado ante la posibilidad de que la guerra se expanda a Polonia y ha manifestado que sospecha que Putin busca desestabilizar el país y otros de la zona con la crisis de refugiados desde Ucrania. "Estoy orgulloso de mis compatriotas que están ayudando", ha reseñado.

"En una situación de una agresión rusa contra Ucrania (...) nadie tiene duda alguna de que Polonia está bajo una amenaza potencial de una agresión rusa en el futuro", ha dicho, antes de destacar que está "bajo gran tensión" por los acontecimientos en Ucrania.

"Precisamente por eso creo que debemos hacer esto, debemos hacer todo lo posible para ayudar en esta situación, para asegurarnos que Ucrania se defiende. Debo hacer todo lo posible para detener a Putin. Esto va en favor del interés de Ucrania, pero también en favor del interés de mi país y de toda Europa central", ha zanjado.