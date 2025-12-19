El presidente de Portugal veta las disposiciones de la ley de nacionalidad tras la declaración de inconstitucionalidad

Archivo - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa - PRESIDENCIA DE PORTUGAL - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado este viernes que ha vetado las disposiciones de la ley de nacionalidad y las modificaciones al Código Penal que abrían la puerta a la pérdida de la ciudadanía en el país europeo, después de que el Tribunal Constitucional las declarara como inconstitucionales tras recibir el visto bueno del Parlamento luso.

"Tras el fallo del Constitucional, que declaró inconstitucionales ciertas disposiciones de la legislación sometida a control preventivo de constitucionalidad, (Rebelo de Sousa) las ha devuelto a la Asamblea, sin promulgarlas", reza un comunicado publicado por la Presidencia portuguesa.

En una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, José Pedro Aguiar-Branco, el jefe de Estado ha explicado que ha decidido devolver al órgano que aprobó las disposiciones debido a la decisión del mencionado tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 279 de la Constitución.

El texto propuesto para modificar el Código Penal estipulaba que la pérdida de nacionalidad podría aplicarse a cualquier persona que, siendo nacional de otro Estado, sea condenada a una pena de prisión efectiva de cuatro años o más dentro de los diez años siguientes a la adquisición de dicha ciudadanía.

En cuanto a la revisión de la ley de nacionalidad, incluye la ampliación de los plazos para que los extranjeros que residen legalmente en Portugal adquieran la nacionalidad portuguesa y la restricción de la concesión a los nacidos en Portugal, según recoge la agencia de noticias Lusa.

El lunes, el Constitucional falló en este sentido por unanimidad tres de las cuatro disposiciones, mientras que la cuarta recibió únicamente un voto en contra. La ley de nacionalidad y las enmiendas al Código Penal --propuestas por el Gobierno conservador de Luís Montenegro-- fueron aprobadas a finales de octubre con 157 votos a favor (con el apoyo de la ultraderecha y los partidos liberales) y 64 en contra.