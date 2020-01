El presidente de RDC amenaza con despedir a sus ministros o disolver la Asamblea Nacional si se oponen a él

Publicado 21/01/2020 7:09:07 CET

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Felix Tshisekedi, ha amenazado con despedir a los ministros que conforman su Gobierno de coalición o con disolver la Asamblea Nacional si se oponen a él.

"Cualquiera que se oponga a mí, especialmente si es un ministro que he designado, su nombre será escrito con bolígrafo rojo", ha indicado Tshisekedi durante un acto en Londres, según ha recogido el diario 'Actualite'.

"Cada vez que presido el Consejo de Ministros, insisto en la necesidad de la unidad", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que "ningún ministro se ha opuesto a mis decisiones".

Asimismo, ha precisado que "es cierto" que en su Administración "no todos son de buena fe". "No todos en la coalición son sinceros. No todos quieren la victoria del pueblo. Es verdad", ha dicho el mandatario.

El Gobierno de coalición de RDC está encabezado por el primer ministro Sylvestre Ilunga Ilunkamba y está integrado por 65 componentes, entre viceprimeros ministros, ministros y viceministros.

Del total de integrantes, 42 proceden del Frente Común para el Congo (FCC) que apoya al expresidente Joseph Kabila, mientras que 23 forman parte de la coalición Dirección por el Cambio (CACH) de Tshisekedi.

Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor congoleño Etienne Tshisekedi, se hizo con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2018, sucediendo así a Kabila tras dos años de aplazamientos electorales y ante la imposibilidad de que el exmandatario se presentara a un nuevo mandato.

Sin embargo, su victoria se vio empañada por las denuncias del también opositor Martin Fayulu sobre irregularidades para arrebatarle la victoria, en el marco de un acuerdo para permitir a los fieles de Kabila controlar el Parlamento, como finalmente ocurrió.

Los resultados dejaron a Tshisekedi atado durante su nuevo mandato a la espera de que el mandatario saliente decida presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales en 2023, donde ya no existirán los límites a su periodo de mandato.