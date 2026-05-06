El presidente de RDC, al frente del país desde 2019, no descarta un tercer mandato "si el pueblo lo quiere"

Archivo - El presidente de República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha manifestado este miércoles su disposición a continuar al frente del país en un tercer mandato "si el pueblo lo quiere", si bien ha advertido de la imposiblidad de celebrar las elecciones previstas para 2028 si se extiende el conflicto abierto en el este del país.

"No he solicitado un tercer mandato, pero si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha insistido en que sus principal objetivo hasta entonces es devolver la "estabilidad" al país.

El mandatario se ha referido asimismo a su labor una vez abandone el cargo, asegurando que se hará a un lado para "dejar todo el protagonismo" a su sucesor. "Pero estaré ahí, en la sombra, listo para servir en cuanto él o ella me necesite", ha expresado.

Con todo, Tshisekedi ha apuntado a que las elecciones presidenciales, que deberían tener lugar en 2028, no se celebren alegando el conflicto reactivado en 2024 con el Movimiento 23 de Marzo (M23). "Si no logramos poner fin a esta guerra, lamentablemente no podremos organizar las elecciones en 2028. No porque yo me haya negado a organizarlas. Los recursos están ahí, podemos organizarlas. Pero no las vamos a organizar sin Kivu Norte ni Kivu Sur", ha asegurado.

"¿Cómo vamos a organizar las elecciones? Miren lo que pasa en Ucrania: hace dos años que tenían que haberse celebrado las elecciones. El mundo entero ha entendido que el presidente (ucraniano, Volodimir) Zelenski no puede organizarlas", ha agregado , que llegó a la Presidencia del país en diciembre de 2018 y fue reelegido cinco años más tarde.