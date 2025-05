El presidente de República Checa fija el primer fin de semana de octubre para celebrar elecciones

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha anunciado este martes que las celebraciones legislativas tendrán lugar los días 3 y 4 de octubre en el país, si bien la medida debe ser ahora aprobada por el primer ministro, Petr Fiala.

"El presidente de la República ha decidido anunciar la fecha para las elecciones a la Cámara de Diputados del Parlamento, que tendrá lugar el primer fin de semana de octubre", ha indicado la Presidencia checa en un comunicado.

Una vez el primer ministro dé su visto bueno, los partidos políticos y candidatos podrán iniciar sus respectivas campañas, que no deberán exceder los 3,6 millones de euros. No obstante, esta vez se podrá votar de forma telemática desde el extranjero, algo que no se había introducido en anteriores ocasiones.

En 2021, las elecciones parlamentarias se celebraron los días 8 y 9 de octubre en República Checa, donde impuso la coalición liderada por el partido Juntos (Spolu) por un amplio margen. Ahora, es el movimiento populista ANO, encabezado por el ex primer ministro Andrej Babis, el que podría hacerse con la victoria.