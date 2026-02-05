El presidente de República del Congo anuncia su candidatura a las elecciones de marzo

El presidente de República del Congo, Denis Sassou-Nguesso - PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL CONGO

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República del Congo, Denis Sassou-Nguesso, ha anunciado este jueves su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 15 de marzo como candidato único de una coalición política formada por hasta 18 partidos.

Sassou-Nguesso, de 82 años y candidato de la citada coalición capitaneada por el Partido Congoleño del Trabajo (PCT), ha hecho el anuncio durante la inauguración de la gran feria agrícola que se celebra estos días en el distrito de Ignie, al norte de la capital del país, Brazzaville.

"Ante el éxito de nuestra feria agrícola y la movilización de nuestros jóvenes, una cosa es evidente: el gran movimiento de soberanía alimentaria que hemos lanzado debe continuar", ha expresado durante la inauguración, recogida en un vídeo en sus redes sociales.

Las últimas elecciones estuvieron marcadas por el boicot del principal partido opositor del país, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), lo que allanó la victoria de Sassou-Nguesso. En segundo lugar quedó Guy-Brice Parfait Kolélas, fallecido unas horas después del cierre de los colegios electorales.

La votación tuvo lugar después de las presidenciales de 2016, celebradas tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas.

El presidente, de 82 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de la victoria de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.