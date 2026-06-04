El presidente de Rumanía nombra a su asesor como nuevo primer ministro tras la caída del Gobierno de Bolojan

Archivo - El presidente de Rumanía, Nicusor Dan - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha nombrado este jueves como primer ministro a su asesor Eugen Tomac, y le ha encargado la formación de un nuevo gobierno tras la moción de censura contra su predecesor, Ilie Bolojan, desencadenada por la fractura de su coalición europeísta, formada por cuatro partidos políticos.

"Dado que los partidos no se entienden entre sí, se ha elegido un primer ministro independiente que pueda comprender a cada uno de ellos en los puntos clave: desarrollo prooccidental, reforma salarial, digitalización, porque esto es lo que quieren los rumanos", ha informado Dan en declaraciones recogidas por los medios rumanos.

El presidente ha anunciado el nombramiento de Tomac --exdiputado independiente, líder de la formación extraparlamentaria Partido del Movimiento Popular (PMP) y actualmente eurodiputado-- tras varias semanas de consultas y reuniones con los líderes de los distintos partidos en el Palacio de Cotroceni.

Tomac ha afirmado que presentará en un plazo de diez días ante el Parlamento "un equipo de profesionales" y "especialistas sin vínculos políticos". "Mi visión es clara: Rumanía se encuentra en un momento que exige, ante todo, responsabilidad. Solo así podremos ofrecer a Rumania la dirección clara que necesita", ha argüido.

Durante las conversaciones con el presidente, los liberales del Partido Nacional Liberal (PNL) y los conservadores de la Unión Salvar Rumanía (USR) se han negado a apoyar un gobierno que incluya a ministros del Partido Socialdemócrata (PSD).

El Gobierno de Bolojan se desmoronó después de quedarse en minoría a finales de abril tras la salida del PSD de la coalición, formación que acabó aliándose con la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) para presentar una moción de censura que hizo caer finalmente al Ejecutivo.

Los integrantes del Gobierno --formado entonces por el PSD, el PNL, la USR y representantes de la minoría húngara de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR)-- tomaron posesión en junio de 2025 tras lograr un acuerdo centrado en reducir el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea (UE).

Rumanía, que es miembro de la Unión Europea (UE) desde 2007, acumuló un déficit presupuestario total del 9% del Producto Interior Bruto (PIB) bajo gobiernos anteriores, muy por encima de los límites de la UE, lo que llevó a Bruselas a amenazar con congelar sus subvenciones.

La formación del anterior Ejecutivo tuvo lugar tras una profunda crisis política, acelerada después del triunfo contra todo pronóstico de Calin Georgescu, ultraderechista afín a Moscú, en la primera vuelta de unas presidenciales que finalmente fueron anuladas por financiación irregular de su campaña.

Dichas elecciones fueron repetidas en mayo de 2025, cuando Dan, entonces alcalde de la capital, Bucarest, se impuso al candidato ultraderechista George Simion, de AUR, a raíz de la citada decisión de suspender los resultados de los comicios.