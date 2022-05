El presidente del Senado de Brasil califica de "anormalidad institucional" la demanda de Bolsonaro contra De Moraes

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, ha calificado de "anormalidad institucional" la demanda presentada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, contra el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo.

Pacheco ha afirmado, pese a ello, que la demanda --que destaca en su escrito que Moraes cometió abuso de autoridad e incumplió la Constitución y los derechos y garantías fundamentales-- es "un derecho constitucional", según ha recogido el diario 'O Globo'.

Tras conocerse esta acción judicial por parte del mandatario brasileño, el expresidente del Supremo y actual juez del organismo, José Antonio Dias Toffoli, ha emitido un comunicado en el que rechaza la petición de investigación solicitada por Bolsonaro.

"Considerando que los hechos narrados evidentemente no constituyen delito y que no existe justa causa para la continuación del hecho, niego proceder", ha señalado Toffoli, quien ha remarcado que no se puede acusar a un magistrado "por el simple hecho de ser juez".

Bolsonaro, por su parte, ha presentado este miércoles una "representación judicial" ante la Procuraduría General, que obligará al organismo, presidido por Augusto Aras, a pronunciarse tras el rechazo de Toffoli, según ha informado el diario 'Folha de S.Paolo'.

De Moraes decidió a primeros de agosto de 2021 incluir a Bolsonaro en el caso de las noticias falsas, después de una queja presentada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la que se le denunciaba por sus ataques a las máquinas electrónicas de votación, con los que pretendería "perturbar, obstaculizar, frustrar o impedir" las presidenciales previstas para octubre de 2022.

En la demanda, Bolsonaro sostiene que el caso de las noticias falsas no está sujeto al debido proceso y que a pesar de la que la Policía Federal concluyó que no había cometido ningún crimen, De Moraes "insiste" en mantenerlo como investigado.