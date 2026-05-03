El presidente de Senegal avisa que su partido PASTEF corre peligro en medio de tensiones con su primer ministro

Archivo - El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye - Europa Press/Contacto/Senegalese Presidential Pala

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha avisado que el futuro del partido del Gobierno senegalés, Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), corre serio peligro en medio de la revelación de fuertes tensiones entre el mandatario y el primer ministro del país, Ousmane Sonko, inmersos en una pugna por el control de la formación.

Faye llegó a la presidencia del país en abril de 2024 desde la oposición como miembro de la secretaría general del PASTEF, partido liderado por Sonko prácticamente desde su aparición en la escena política senegalesa en 2014.

Sonko no pudo presentarse a esos comicios tras ser condenado por "corrupción de la juventud" en medio de un polémico caso por supuesta violación, cargos de los que fue absuelto, pero acabó nombrado por Faye como primer ministro para consolidar el dominio de PASTEF en la política nacional y terminar de poner fin a la influencia del expresidente Macky Sall.

Esta relación se está resquebrajando desde hace meses. En marzo, Sonko se declaró dispuesto a "devolver al partido a las filas de la oposición" si Faye no se "alineaba" con su visión para el país. "Si el presidente no está alineado con su partido, aunque gobernemos juntos, nos encontramos en lo que yo llamo una situación de 'reparto de poder blando'. Gestionaríamos nuestras diferencias en consecuencia y también buscaríamos puntos en común para avanzar juntos, pero si se produce una ruptura más clara, volveremos a ser un partido de oposición", avisó.

Las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) complican todavía más las cosas. Senegal se enfrenta a miles de millones de dólares en deuda no revelada previamente, dejada por la administración anterior, lo que llevó al FMI a suspender un crédito de 1.800 millones de dólares en 2024. Sonko se negó en un momento dado a admitir una reestructuración de la deuda, en lo que parecía tratarse de una declaración unilateral que generó un desplome de los bonos internacionales.

Esta semana, además, la Asamblea Nacional de Senegal ha aprobado una polémica enmienda a dos artículos de su código electoral denunciada por la oposición como "hecha a medida" para garantizar Sonko pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2029 al declarar que solo los delitos de corrupción, malversación y blanqueo de capitales serán motivos para inhabilitar candidatos. Sonko quedaría "limpio" para comparecer.

AL BORDE DEL ABISMO

En este contexto, Faye ha admitido que el PASTEF está ahora mismo "en una trayectoria que corre el riesgo de llevarlo a la ruina si no se toman medidas", según ha declarado esta pasada noche a la radiotelevisión estatal del país, RTS.

"PASTEF no somos solo Ousmane y yo. Siempre hemos buscado separar el proyecto del líder", ha añadido antes de lanzar su aviso a Sonko: "El primer ministro está ahí porque cuenta con mi confianza. En cuanto se rompa esa confianza, habrá un nuevo primer ministro", ha dicho.

Cabe recordar que el sistema semipresidencial de Senegal otorga al presidente amplios poderes ejecutivos, incluyendo la facultad de nombrar al primer ministro y destituirlo en cualquier momento. Faye cuenta así con enormes competencias para decidir el destino de Sonko y para deshacer cualquier tipo de medidas que contemple el primer ministro, en especial las relativas a las negociaciones con el FMI.

En este sentido, el presidente senegalés ha asegurado que "no hay ruptura alguna" con los negociadores del Fondo Monetario Internacional y el diálogo continúa antes de añadir que el crecimiento había aumentado y el déficit fiscal había disminuido a pesar de la paralización del crédito, lo que significa que "el país está bien administrado".