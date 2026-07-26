El presidente de Senegal presenta a su nuevo partido en su ruptura final con el PASTEF y Ousmane Sonko

Archivo - Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha presentado en sociedad a última hora de este sábado a su nuevo partido, Kiiraay o Los Patriotas Republicanos de Senegal, en la escenificación final de su ruptura con el que fuera su primer ministro, Ousmane Sonko, y el partido fundado por este último, el PASTEF; el mismo que encumbró a Faye a la Jefatura del Estado.

Meses de distanciamiento, en parte por luchas internas y en parte por discrepancias sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un programa de préstamos en medio de una grave crisis de deuda, han terminado con el cisma anunciado ayer en Dakar, donde Faye anunció el nacimiento del "partido mayoritario" del país. Kiiray ("El escudo", en lengua wolof) concebido "para servir a la República, el hogar que acoge a todos los ciudadanos".

La realidad es que PASTEF sigue conservando una amplia mayoría en el Parlamento, que preside el ex primer ministro Sonko. Sin embargo, un número creciente de dirigentes del PASTEF han renunciado en los últimos meses al partido para unirse al bando de Faye, entre ellos varios líderes regionales y miembros de su rama juvenil. Varios miembros del partido de oposición Alianza por la República también se han sumado al movimiento de Faye.

La formación del nuevo partido de Faye prepara un enfrentamiento político entre los dos antiguos aliados y que conocerá su primer episodio en las urnas el año que viene, en las elecciones locales, y sobre todo en las elecciones presidenciales de 2029. Mientras tanto, Senegal es desde este fin de semana un país dividido entre el poder Ejecutivo de Faye, y el Legislativo que tiene a Sonko en su máximo exponiente.