El presidente de Serbia disuelve el Parlamento y convoca elecciones legislativas el 25 de octubre

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, durante una rueda de prensa el 8 de agosto de 2026 en Belgrado (archivo) - Marko Dimic / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha promulgado este miércoles sedos decretos para la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas el 25 de octubre, dos días después de que el Gobierno presentara esta petición tras más de un año de protestas estudiantiles en el país europeo.

El mandatario ha realizado el anuncio desde la Presidencia serbia y ha resaltado que el decreto entrará en vigor una vez sea publicado en la 'Gaceta Oficial', al tiempo que ha reconocido que el país atraviesa "grandes turbulencias a nivel interno", algo que ha achacado en parte a "fuerzas extranjeras".

Vucic ha lamentado que la situación ha causado una "división social" y ha recordado que durante los últimos meses ha hecho varios llamamientos a los partidos políticos para "un diálogo" que permitiera "resolver los conflictos". "Por eso necesitamos unas elecciones que determinen claramente la voluntad de los ciudadanos y hacia dónde se dirige Serbia", ha explicado.

"Aún creo que Serbia ha elegido el correcto camino europeo, mientras preserva sus amistades tradicionales, el orgullo nacional y la dignidad", ha señalado el presidente, quien será candidato al puesto de primer ministro por parte del conservador Partido Progresista de Serbia (SNS).

"Como presidente de la República, siempre me he guiado por los intereses vitales del Estado y los intereses de los ciudadanos", ha argumentado, al tiempo que ha insistido en que "la democracia es el mejor régimen político". "Ciudadanos de Serbia, tendrán la oportunidad de elegir entre muchas opciones. Elijan su futuro. Pido que lo hagan de forma pacífica y digna", ha apuntado.

"Aquel a quien elijan recibirá mis felicitaciones, porque considero que preservar nuestro sistema democrático, nuestras familias sin división, y nuestra sociedad es una prioridad para nuestro país", ha remachado el mandatario, que ha procedido tras ello a firmar sendos decretos disolviendo el Parlamento y convocando elecciones.

La Constitución serbia requiere que Vucic dimita e su puesto como presidente para poder convertirse en primer ministro, algo que debería hacer próximamente. Tras ello, la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, pasará a ocupar su puesto de forma interina.

El Ejecutivo serbio, encabezado por el primer ministro, Duro Macut, solicitó el lunes a Vucic que disolviera la Asamblea Nacional de cara a la convocatoria de elecciones anticipadas, en medio de las tensiones por las citadas protestas y las condenas internacionales por el funeral en honor al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció el 27 de agosto mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de La Haya tras ser condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad.