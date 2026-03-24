El presidente somalí anuncia una amnistía para miembros de los grupos terroristas Al Shabaab y Estado Islámico

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud - PRESIDENCIA DE SOMALIA / X

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha anunciado este martes una amnistía de 90 días para jóvenes y líderes del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, así como a miembros de Estado Islámico como parte de una iniciativa nacional dirigida a la reintegración de estos individuos en la sociedad.

"Les insto abandonar el camino equivocado en el que se encuentran y regresar a la sociedad somalí a la que pertenecen. El Gobierno federal de Somalia está listo para darles la bienvenida y ofrecerles un futuro digno donde puedan ayudar a reconstruir su país", ha señalado en un vídeo recogido en sus redes sociales.

El presidente ha pedido a las instituciones de seguridad y judiciales "finalizar los procedimientos necesarios para la implementación" de dicha amnistía, que forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para debilitar a las redes terroristas fomentando las deserciones y promoviendo la rehabilitación, especialmente de los más jóvenes, según ha recogido la agencia de noticias SONNA.

El grupo terrorista Al Shabaab ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de la capital del país, Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.