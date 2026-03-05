El presidente de Sri Lanka anuncia la evacuación de 200 tripulantes del segundo buque de Irán

Archivo - Presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, en un discurso en el Parlamento. - Europa Press/Contacto/The Sri Lankan parliament me

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha anunciado este jueves la evacuación de 200 tripulantes iraníes que se encuentran en un segundo buque de guerra frente a las costas de Sri Lanka, tras el ataque con un submarino estadounidense a una fragata este miércoles que dejó más de 80 muertos en el océano Índico.

En un mensaje extraordinario a la luz de las tensiones por la escalada de la guerra en Irán, Dissanayake ha confirmado que un total de 208 individuos a bordo del buque iraní están siendo trasladados a tierra firme, en concreto hacia la capital, Colombo.

Mientras, se espera que el buque sea llevado a Trincomalee, ciudad portuaria en el este de Sri Lanka.

Las autoridades de Sri Lanka habían informado este jueves de que un segundo buque iraní se encontraba dentro de su Zona Económica Exclusiva. El portavoz del Ejecutivo ceilandés, Nalinda Jayatisa, aseguró que el país "llevaría a cabo las acciones necesarias para resolver la situación, minimizar la pérdida de vidas y garantizar la seguridad regional".

El Pentágono confirmó el ataque con torpedo por parte de un submarino estadounidense al buque de guerra iraní hundido en aguas del océano Índico este miércoles. Washington celebrado este episodio como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, que dejó 87 tripulantes muertos.