El presidente de Sri Lanka pide ayuda a Putin para adquirir petróleo en plena crisis

El ministro de Inversiones pide la dimisión del primer ministro

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha pedido ayuda este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para adquirir préstamos y poder comprar petróleo ante la grave crisis económica que atraviesa el país.

"He tenido conversaciones muy productivas con el presidente Putin. Le he dado las gracias por todo el apoyo recibido para superar los desafíos y he pedido ayuda para superar los problemas económicos actuales", ha aseverado Rajapaksa en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Asimismo, ha pedido que se reanuden los vuelos de la compañía rusa Aeroflot y ha señalado que ambos han acordado "reforzar la cooperación bilateral en sectores como el turismo, el comercio y la cultura".

Sus palabras llegan después de que el primer ministro del país, Ranil Wickramasinghe, alertara de que la economía ceilandesa "ha colapsada por completo", por lo que el país no puede permitirse importar petróleo.

Este mismo miércoles, el ministro de Inversión, Dhammika Perera, ha pedido la dimisión de Wickremesinghe, que ocupa también el cargo de ministro de Finanzas. Perera ha señalado, además, que "el juego político en el que se encuentra inmerso el primer ministro debe terminar".

Su petición llega dos días después de que Wickremesinghe presentara una propuesta para recaudar más impuestos, especialmente por parte de los dueños de casinos, algo que afecta directamente a Perera, que posee varios, según ha informado el diario 'Daily Mirror'.

Según ha explicado, el primer ministro "ha puesto fin a todos los proyectos que podrían traer algo de dinero al país". "Desde que llegué al Gobierno he visto lo que está pasando, así que he decidido prepararme para lo peor", ha manifestado.

Perera ha denunciado que el primer ministro carece de un plan para que entre flujo de dinero en el país. "No tiene un plan para alimentar a la gente ni para que entren dólares", ha subrayado.