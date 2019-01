El presidente de Sudán del Sur carga contra los comandantes del Ejército por los casos de corrupción

Publicado 24/01/2019 19:53:40 CET

EUROPA PRESS

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha criticado este jueves a los altos cargos del Ejército por los altos niveles de corrupción en el organismo y ha recalcado que "no está contento" con los comandantes de las Fuerzas Armadas.

"No estoy contento para nada con los comandantes del Ejército y tengo que decirlo. Cuando inspecciono los desfiles del Ejército he visto que las condiciones de salud de los soldados son muy malas. Ustedes (los comandantes) no pagan los salarios (a los soldados) y no les alimentan", ha dicho.

"Siempre traemos comida a los soldados pero, tras ser almacenada, encuentra su camino hacia el mercado. Son ustedes los que llevan la comida al mercado, no los soldados", ha cargado el mandatario, en un duro discurso.

En este sentido, ha recalcado que durante el proceso de aplicación del acuerdo de paz analizará las acciones de los comandantes. "Ustedes reciben su salario y llevan el dinero a casa", ha manifestado, antes de apuntar que "si hacen cosas buenas, seguirán en el cargo".

"Muchos sursudaneses están volviendo, así que puedo cesarles y contratar a otras personas", ha advertido Kiir, quien es comandante en jefe del Ejército del país, según ha informado la emisora local Radio Tamazuj.

Las fuerzas de Kiir y las del líder rebelde Riek Machar, antiguo vicepresidente, se han enfrentado desde finales de 2013. Las dos partes firmaron en septiembre el último acuerdo de paz, con el que se comprometieron a compartir el poder y a poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur.

Los combates en Sudán del Sur han desarraigado alrededor de una cuarta parte de sus 12 millones de habitantes, han destruido la producción de petróleo y han arruinado una economía ya de por sí muy empobrecida.