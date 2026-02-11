El presidente de Taiwán pide la aprobación inmediata de los presupuestos para reforzar el gasto en defensa

Archivo - Imagen de archivo del presidente taiwanés, Lai Ching Te. - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha instado este miércoles a la aprobación inmediata de los presupuestos por parte del Parlamento para reforzar el gasto en defensa frente a la creciente tensión con China, que considera al territorio una provincia más bajo su soberanía.

Lai ,que presentó en noviembre una partida presupuestaria adicional de 40.000 millones de dólares (33.500 millones de euros) de cara a los próximos ocho años, ha apostado por "reforzar el compromiso de Taiwán a la hora de defenderse y contribuir a la estabilidad en la región".

En este sentido, ha pedido a los diputados opositores apoyar también esta medida para que salga delante lo antes posible en un momento delicado para la isla y ha aludido a la "estabilidad regional", según informaciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

"Esto demuestra nuestra determinación a la hora de defendernos solos y nuestros compromiso con la seguridad a nivel global", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de la creciente "amenaza militar" que supone China, lo que contribuye a que los países de la región del Indo-Pacífico estén "aumentado su gasto en materia de defensa".

Lai ha aprovechado para dar las gracias a Estados Unidos, uno de sus principales proveedores de armamento a pesar de que las partes no cuentan con relaciones bilaterales oficiales.

Sin embargo, ha señalado que "sin la aprobación de estos presupuestos, Taiwán se arriesga a perder su estatus prioritario y esto podría retrasar la entrega de sistemas armamentísticos de vital importancia". "Esto podría acrecentar, además, las dudas a nivel internacional sobre las capacidades de Taiwán para defenderse", ha añadido.