El presidente de transición malgache se reúne con Putin en el Kremlin

El presidente de transición de Madagascar, Michael Randrianirina, ha acudido este jueves a Moscú en una visita oficial en la que el líder golpista ha sido recibido por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en medio del acercamiento entre los dos países desde el golpe militar en Antananarivo en octubre del pasado año.

"Ambos presidentes mantuvieron una breve reunión pública durante la cual el presidente del Partido Reformista, en malgache, expresó la disposición de Madagascar a colaborar con la Federación Rusa para dar ejemplo en África", reza el comunicado compartido en redes sociales a propósito de la reunión por la Presidencia de transición de Madagascar.

Randrianirina, que también ha dado las "gracias" al presidente ruso, ha afirmado que "Madagascar está feliz y dispuesto a iniciar una nueva cooperación con Rusia en todas las áreas: infraestructura, salud, servicios sociales, educación, energía y Ejército".

Por su parte, el Kremlin, que también se ha hecho eco del encuentro en su web, ha recogido una breve transcripción de los primeros intercambios entre ambos dirigentes, donde Putin ha calificado a Antananarivo como uno de sus "socios más importantes en África".

"Es bien sabido, y vemos, que su gobierno está tomando medidas significativas para mejorar la situación en el país en su conjunto", ha alegado el presidente ruso, que ha aludido a "buenas perspectivas para seguir fortaleciendo las relaciones políticas bilaterales".

El mandatario ruso ha mantenido que ambos países tienen "muchas áreas de cooperación interesantes", citando "agricultura, exploración geológica, energía, medicina, salud (y) educación", un ámbito que ha ilustrado al apuntar que "sus jóvenes (malgaches) se están formando en instituciones de educación superior en Rusia, muchos de los cuales ya han recibido educación superior y buenas cualificaciones".

Al hilo, ha mostrado la disposición de Moscú "a seguir desarrollando estas relaciones en el ámbito humanitario, así como a colaborar en plataformas internacionales, incluyendo, en primer lugar, Naciones Unidas".

Asimismo, Putin ha asegurado a su homólogo que "Rusia está haciendo todo lo posible para brindar ayuda humanitaria" al pueblo malgache ante las consecuencias del ciclón 'Gezani', que ha dejado más de medio centenar de fallecidos y más de 800 heridos, así como 16.000 desplazados y 424.000 afectados.

La visita de Randrianirina al Kremlin supone un avance más en el acercamiento entre Madagascar y Rusia desde que el primero ascendiera al poder en Antananarivo tras un golpe de Estado que expulsó a Andry Rajoelina del poder.

Desde que asumió la Presidencia, Randrianirina concedió su primera entrevista al medio ruso Russia Today, recibió a una numerosa delegación rusa, junto con equipo militar destinado a la guardia presidencial, el pasado mes de diciembre y, ya en enero de 2026, 140 instructores rusos llegaron a Madagascar para impartir sesiones de entrenamiento para diversas ramas de las fuerzas armadas.

La influencia rusa en África ha ido en aumento en los últimos años, en los que ha reclutado a soldados para sus filas en la guerra con Ucrania --en algunos casos, con engaños-- y en los que ha dado apoyo a múltiples países, especialmente hacia la franja central del continente.